Комфорт и функциональность: Названы главные плюсы Opel Zafira Life

Минивэн предлагается в трех условных размерах — S, M и L, и подходит под личные запросы водителя.

Фото: Opel Zafira Life, источник: Opel

В 2020 году на российском рынке стартовали продажи четвертого поколения минивэна Opel Zafira Life. Автомобиль нашел популярность среди деловых и семейных людей, которые ценят комфортные поездки. Чтобы ближе познакомить автомобилистов с моделью, главные плюсы новинки назвал ведущий тематического YouTube-канала AutoreviewRu.

Главный плюс модели и особенность в том в том, что он имеет три варианта длины кузова: 4065 мм, 4095 мм и 5025 мм при одинаковой колесной базе — условные S, M и L. То есть покупатель может выбрать сам, насколько длинный кузов ему нужен.

Opel Zafira Life в сравнении с предшественником стал более оснащенным и получил функциональный салон. Так, пассажирские кресла теперь трансформеры — могут устанавливаться как в стандартном развороте, так и задом наперед, но горизонтальной трансформации у них нет.

В плане комфорта для семейных путешествий выделяется новый раздельный климат-контроль, тонировка стекол и солнцезащитные шторки, подогрев сидений, USB-разъемы, розетки на 12V и 220V. Для удобства перекусов в дороге в спинки передних кресел «Зафиры Лайф» встроены раскладные полочки с подстаканниками — тоже плюс в дороге. Водителю доступен круиз-контроль, парктроники и камера заднего вида, активный усилитель руля, а также мультимедийный комплекс с 7-дюймовым экраном.

Что касается безопасности, то Opel Zafira Life имеет передние и боковые подушки для водителя и пассажиров всех трех рядов. Пассивная безопасность представлена системами экстренного торможения, контроля слепых зон, предупреждением о столкновении и другими.

Есть у «европейца» не только плюсы, но и минусы. Судя по отзывам на портале Ironhorse, у «Зафиры» довольно жесткая подвеска, что сильно ощущается на грунтовых дорогах. Шумоизоляция «средненькая», особенно если разогнаться до 100 км в час. Не радует также отсутствие форточек и возможности открытия пассажирских окон.

Фото: Opel Zafira Life, источник: Opel

Стоимость Opel Zafira Life в зависимости от комплектации составляет от 2,6 до 3,1 млн рублей. В итоге водитель получает функциональный и вместительный минивэн для деловых и семейных поездок. Правда, на бездорожье на нем не выедешь, и летом без форточек пассажирам придется нелегко, но существенные ли это недостатки — решит покупатель.