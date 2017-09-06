«Кому он нужен за два миллиона с вариатором»: Nissan X-Trail 2021 обсудили в Cети после обзора

Внешний облик, моторную гамму и оформление салона японского кроссовера обсудили в сети.

Фото: Nissan X-Trail 2021, источник: Nissan Motor

В середине июня производитель представил новый Nissan X-Trail 2021 года, после чего в Сети стали появляться обзоры модели — аналога «ИксТрейла» под названием Rogue, вышедшего в США. В частности, на канале «Pro АВТО» блогеры детально рассмотрели новинку — от внешнего облика до линейки моторов. Но автомобилисты неоднозначно отреагировали на обзор нового японского кроссовера.

Следующее поколение «ИксТрейла» традиционно базируется на архитектуре CMF-CD, что, по словам обзорщиков, свидетельствует о снижении себестоимости разработки модели. Во внешнем облике о себе дают знать двухъярусная оптика с раздельными ДХО, пересмотренная V-образная радиаторная решетка и задние фонари. Передние бамперы не сильно изменились, но во всех комплектациях появятся увеличенные расширители колесных арок, защищающие кузов от царапин. Это говорит о том, что новинка станет более безопасной практичной и технологичной, чем предшественник. Как отмечают блогеры, новый Nissan X-Trail/Rogue 2021 имеет ряд сходств с Toyota RAV4.

Автолюбители обсудили авто в Сети после обзора и выразили противоположные мнения относительно внешности нового поколения японского кроссовера. Если блогеры подчеркивают, что им «такой автомобиль по нраву», то пользователи в комментариях к ролику неоднозначно высказались насчет дизайна «японца»:

«Годный. Лучше, чем сейчас. Хотелось, чтобы ИксТрейл перестал быть большим Кашкаем и вернул бы квадратные формы», «Без омывателя такая оптика не нужна», «Экстерьер не очень», «Интересный автомобиль, но наверное будет дорогой», «Дизайн передка олигофренический», — пишут автомобилисты.





Блогеры отметили, что новый Nissan X-Trail получил улучшенное рулевое управление, а четыре изолированные опоры трансмиссии заменили шестью жесткими. Также разработчики усовершенствовали заднюю многорычажную подвеску. В интерьере японского кроссовера можно увидеть тачскрин мультимедийной установки, расположенный в верхней части передней панели.

Развлекательный комплекс поддерживает взаимодействие со службами Apple CarPlay и Android Auto. Качество материалов отделки и шумоизоляция в «ИксТрейле» следующего поколения стали лучше, а центральная тоннель стала шире. Это облегчает управление «шайбой» аудиосистемы и селектора АКПП. Пространства на передних и задних сиденьях хватает, а кроме того, «японца» предложат и в 7-местных версиях.

Оформление интерьера японского кроссовера автомобилисты тоже нашли спорным. Одни водители считают салон привлекательным, вторые — недостойным внимания, и даже не верят данным производителя:

«Наконец-то красивый салон», «Все хуже и хуже», «Неправда: 7-местных комплектаций больше не будет, поэтому второй ряд больше не сдвижной».





Под капотом Nissan X-Trail 2021 расположатся бензиновый 2-литровый мотор на 144 лошадиные силы, работающий в паре с МКПП и передним приводом, 1,6-литровый дизель в паре с «механикой» и 2,5-литровый агрегат, взаимодействующий с вариатором. Для последних движков предусматривается полный привод. За новый «ИксТрейл» придется выложить от 1 700 000 до 2 300 000 рублей. Для приезда японского кроссовера новой генерации в Россию необходимо дождаться официальной премьеры машины для Европы и модернизации мощностей на совместном предприятии в Санкт-Петербурге. Блогеры «PRO Авто» считают, что новинка приедет на наш рынок не раньше следующего года.

Однако цена и силовые параметры Nissan X-Trail 2021 подверглись критике со стороны автолюбителей. Россияне считают, что новый «Хитрила» подвергся только косметическим изменениям и прогнозируют провал продаж:

«Кому он нужен за два миллиона с вариатором?», «Изменения чисто внешние», «С Тойотой не сравнится».





Фото: экстерьер и интерьер Nissan X-Trail 2021, источник: Nissan Motor

Тем не менее, делать выводы пока рано. По предварительным обзорам, Nissan X-Trail 2021 — вполне достойный автомобиль, который имеет все шансы «влиться» в ряды бестселлеров российского рынка. Но станет ли «японец» хитом продаж, покажет время.