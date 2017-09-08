Автоэксперт назвал 3 причины, почему ушедший Ford Kuga — один из лучших компактных SUV

Несмотря на возможные проблемы с технической частью, «Куга» — тот самый кроссовер, который сделан для комфорта водителя.

Фото: Ford Kuga, источник: Ford

Экономический кризис и неплатежеспособность населения вынудили компанию Ford покинуть российский рынок в 2019 году. И теперь такие популярные автомобили, как Focus, Kuga и Mondeo, здесь недоступны, к сожалению многих автомобилистов. Автоэксперт портала HotGeo.ru обозначил 3 главные причины, почему ушедший кроссовер был хоть не идеальным, но одним из лучших в классе компактных кроссоверов, и мог предложить то, что конкурентам не было доступно вовсе.

Первая причина и отличительный фактор — начальная комплектация Ford Kuga. Её и «минималкой» было трудно назвать: в наличии имелись круиз-контроль, старт-стоп, множество подушек безопасности и другие опции, которые у многих конкурентов доступны за доплату. Например, в автомобилях концерна «VAG», где большое количество нужных опций — платные.

Вторая причина — салон. Владельцы Ford Kuga на портале Drom отмечают, что «американец» обладает комфотным салоном с хорошей шумоизоляцией. В отделке преобладают приятные материалы, дизайн большинству по душе. Эргономика «Куги» тоже на уровне: свежеиспеченные владельцы не испытывают трудностей с использованием мультимедиа системы и прочих опций, а это показатель продуманности интерьера.

И третья причина — управляемость. «Рулится» Ford Kuga предсказуемо, что при вождении только плюс. Также у «Куги» мягкая и энегроемкая подвеска, которая не вызывает проблем, а также отзывчивый руль.

К сожалению, помимо плюсов есть и минусы — не так радужно обстоят дела с технической составляющей Ford Kuga. Бензиновый мотор объемом 1,6 литра выдает 150 или 182 лошадиные силы и работает в паре с классическим «автоматом». Оба этих узла не обладают должной надежностью и при пробеге свыше 100 000 км возможна поломка коробки передач, отказ турбины и другие неприятности ДВС.