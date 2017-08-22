На заводе в Елабуге Ford Sollers создаст 600 рабочих мест

Совместная машиностроительная компания Ford Sollers на предприятии в Елабуге вводит дополнительную рабочую смену и организует 600 новых рабочих мест. Эти меры должны способствовать росту производства Ford Kuga, Ford Explorer и Ford Transit.

При начале работы дополнительной смены в республике Татарстан численность персонала на заводе должно вырасти до 2 800 сотрудников. Об этом сообщает пресс-центр Ford Sollers.

Эксперты автопроизводителя сообщили о прогнозе, согласно которому российский авторынок должен быть восстановлен в 2018 году на 10-15%. В свою очередь это должно обеспечить востребованность на внедорожники и кроссоверы.

Ford Sollers специализируется на российской сборке машин Ford, импорт и продажу всех авто Ford, а также запчастей и аксессуаров в РФ. Компания владеет заводами во Всеволжске, Набережных Челнах и в Татарстане.