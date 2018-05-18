Новая спортверсия приедет в Россию в январе 2021 года.

Фото: Toyota Corolla GR Sport, источник Toyota

Накануне стало известно, что Toyota поработала над внешностью Corolla и выпустила версию GR Sport. По словам производителя, в отличие от спортседана для рынков Таиланда, Китая и США, автомобиль для Европы не получит новое силовое оснащение.

При этом стоит отметить, что разработчики японской компании решили придерживаться единого стиля для версии GR Sport, поскольку внешний вид седана, представленный брендом, практически ничем не отличается от экстерьера хэтчбека и универсала Toyota Corolla. Двухцветная окраска кузова и палитра из восьми оттенков, включая фирменный Dynamic Grey стали фишкой спортверсии.

Дизайнеры Toyota Corolla GR Sport сделали кровлю, корпус зеркал, радиаторную решётку и спойлер на поверхности багажника автомобиля чёрными. Более того, базовая версия седана оснащена 17-дюймовыми дисками, которые за доплату можно заменить на 18-дюймовые.

Что касается салона, то внутри появились чёрные сидения в отделке из эко-кожи, а также чёрный потолок, который по мнению блогера на YouTube-канале «Лиса Рулит» выглядит дорого и богато. В свою очередь алюминиевые накладки на пороги с логотипом GR Sport, функция боковой поддержки для передних кресел, светодиодная оптика и подсветка салона, придали «Королле» спортивный внешний вид и комфорт.

Фото: Toyota Corolla GR Sport, источник Toyota

К сожалению, цена Toyota Corolla GR Sport для России неизвестна, однако «простой» седан стоит в районе 1 273 000-1 795 000 рублей, под капотом которого установлен 122-сильный бензиновый «атмосферник» 1.6 Dual VVT. Однако компания не сказала, какой мотор ждать россиянам в новой спортверсии. При этом начало производства «Короллы GR Sport» стартует в ноябре 2020 года, а в январе 2021 года её можно будет купить в России.