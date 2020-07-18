Цена оправдана достоинствами: Обновленному Mitsubishi ASX гарантирован спрос

Олдскул на новый лад придется по душе современным ценителям японской классики.

Фото: Mitsubishi ASX, источник Mitsubishi Motors

Российский рынок компакт-кроссов пресыщен, но на обновленный Mitsubishi ASX будет гарантирован неплохой спрос. В этом уверен автоэксперт и YouTube-блогер Александр Андреев после тест-драйва новинки. Компактный «японец» стал брутальнее и интереснее, сохранив массу известных достоинств. Несмотря на цену в почти 1,9 млн рублей за «топ», конкурентов ASX потеснит.

Цена – единственный недостаток

За обновленный Mitsubishi ASX сегодня просят от 1,432 до 1,872 млн рублей. Кроссовер представлен в 4 комплектациях и 5 модификациях, доступен в с передним приводом с 1,6-литровым 117-сильным мотором на «механике» и полным приводом с 2-литровым 150-сильным мотором на вариаторе. Таким образом, у японского компакт-кросса немало конкурентов. Среди них Skoda Karoq, KIA Seltos, KIA XCeed, а за 1,852-2,08 млн рублей уже можно приобрести Toyota RAV4 в базовых версиях с 2-литровым мотором с MT или CVT соответственно, причем, «РАВ4» выше классом, просторнее, престижнее.

Тем не менее, тенденции к удешевлению новых моделей авто нет ни в какой марке, и за свою цену на фоне конкурентов и с учетом преимуществ, Mitsubishi ASX выглядит привлекательным вариантом.

Mitsubishi ASX – один сплошной плюс

В числе неоспоримых преимуществ обновленного компактного «японца» эксперт отмечает стильное брутальное внешнее преображение, делающее ASX похожим на «старшего брата» Pajero Sport.

До «спорта» компакт-кроссу по динамике далековато, однако благодаря высокой удобной посадке, дополненной широким спектром регулировок водительского сиденья (пассажирское регулируется не так широко), энергоемкой сбитой подвеске и комфортному «качению» на скоростях 80-100 км в час и выше, ехать в авто очень приятно.

Продолжение... Toyota поработала над внешностью Corolla и выпустила версию GR Sport Новая спортверсия приедет в Россию в январе 2021 года. Сиденья без поясничных упоров, но удобные – спина не устает. Углы въездов и съездов в купе с 215-миллиметровым («топ» на 18-дюймовых колесах) либо 195-миллиметровым (на 16-дюймовых колесах) клиренсом намекают, что неплохо кроссовер проедет и по бездорожью.

Ранее аскетичный и даже «скупой» архаичный салон в обновленной версии преобразился. Это не молодежный «Селтос» с его стремительными космическими линиями, но интерьер уже современен и не скучен.

Фото: Обновленный Mitsubishi ASX - инетрьер и экстерьер, источники: Mitsubishi Motors и cbsistatic.com

Существенным же преимуществом «Митсубиши» перед «Киа» блогер назвал японскую сборку, тогда как корейских конкурентов собирают в Калининграде. Для поклонников настоящей японской классики с пусть «неторопливыми», но проверенными и «живучими» атмосферными моторами, этот момент также может иметь значение.