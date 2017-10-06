О двух этапах выбора Mitsubishi Outlander с пробегом рассказали автовладельцы

Цена напрямую связана с пробегом и состоянием автомобиля.

Фото: Mitsubishi Outlander XL, источник Mitsubishi

Mitsubishi Outlander любят за проходимость, динамичность и надёжность, поэтому водители не боятся брать даже подержанные кроссоверы. Редакция HotGeo.ru изучила отзывы в Сети и выделила два этапа выбора «Аутлендера» на вторичном рынке, о которых говорят автовладельцы.

Первый этап — обратить внимание на пробег Mitsubishi Outlander, который влияет на состояние кузова. Автомобилисты с Drom рассказали, что у них нет претензий к качеству сборки японского кроссовера, но если пробег превышает 150 тысяч километров, они рекомендуют приготовиться к мелкому ремонту.

Как сообщает издание «За рулем», после «сотни» каждый следующий километр пробега влияет на образование трещин, разрушение сварных швов и массива деталей. Особое внимание надо уделить местам, в которых сосредотачивается нагрузка и концентрируется напряжение. Например, пользователь «Дрома» не жаловался на Mitsubishi Outlander, пока у него не лопнули ступичные подшипники от перегруза.

Второй этап — присмотреться к покупке «Аутлендера» с 146-сильным двухлитровым мотором и не гнаться за «лошадьми». Данный агрегат взаимодействует с полным приводом и вариатором, Автомобилисты говорят о нём следующее: «Двигатель ресурсный и тяговитый». В плане проходимости он практически не уступает 2,4-литровому «собрату», так как крутящий момент первого равен 196 Нм, а второго 222 Нм. К тому же автомобилисты могут сэкономить на расходе за счет использования 92-го бензина. Mitsubishi Outlander с мотором 2.0 «ест» 7,5 литра, а с мотором 2.4 все 7,8 литра.

Полезный совет: если покупатель не доверяет указанному пробегу, то он всегда может проверить переднюю часть машины. Чем больше сколов и царапин, — а на практике водителей они есть всегда, — тем, вероятно, больше пробег. К слову, владельцы Mitsubishi Outlander редко жалуются на коррозию, но если она присутствует, то это также может указывать на большой пробег. Мелкие камни, песок и щебень повреждают кузов и провоцируют образование ржавчины.

Фото: Mitsubishi Outlander XL, источник: auto.ru

Что касается стоимости Mitsubishi Outlander третьего поколения с пробегом 15-50 тысяч километров на вторичном рынке, то она варьируется от 1 500 000 рублей до 2 100 000 рублей, что указывает на ликвидность транспортного средства — цена падает, но не значительно, а значит, машину всегда можно выгодно продать. При этом за кроссовер 2015 года с пробегом 130 тысяч километров просят 850 000 рублей.