В Германии могут запустить производство LADA 4x4

Вероятно, появится новый вездеход на базе «Нивы».

Фото: LADA 4×4, источник: «АвтоВАЗ»

Еще в июне прошлого года глава компании LADA Deutschland, являющейся немецким дилером «АвтоВАЗ», Дитер Трзсака объявил о запуске кампании, предусматривающей возобновление продаж «Нивы» в Европе. Недавно в РФ поддержали такое предложение и организовали инициативную группу, которая предлагает наладить производство LADA 4×4 в Германии.

Руководитель фирмы Partisan Motors Юрий Постников возглавил инициативную группу. Как отметили профильные СМИ, в данном проекте примут участие Владимир Ярцев, известный созданием экстерьера ВАЗ-2110, глава компании «Супер-Авто» Антон Губа, Владимир Петров, создававший электрокроссовый мотоцикл, и Александр Романов, ставший руководителем сборочного отдела внедорожников Derways Cowboy.

Фото: экстерьер и интерьер LADA 4×4, источник: «АвтоВАЗ»

Отмечается, что новая программа должна предусмотреть организацию крупноузловой сборки в немецком городе Магдебург. Как отметили авторы проекта, комплектующие могут привозить как с России, так и из Европы. Но если эксперты признают невозможность налаживания сборки российского внедорожника в Германии, то есть еще план «Б», который предусматривает создание оригинального вездехода на базе «Нивы». В основе такого авто может стать разработка от компании «Супер-Авто» с рабочим именем «Аскет».