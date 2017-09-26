Санкт – Петербург ждет в гости любителей бокса

26 мая в Санкт - Петербурге откроется международный турнир по боксу на Кубок губернатора Санкт – Петербурга. Участвовать в соревнованиях приглашены самые сильные бойцы национальных сборных, призеры олимпиад, мировых и континентальных боксерских чемпионатов. Вход на все бои будет свободным.

В этом году принимать участие в турнире будут почти две сотни спортсменов из разных стран мира. Откроется Кубок 26 мая на Зимнем Стадионе. Там же после торжественной церемонии пройдут 10 стартовых поединков в разных весовых категориях, в том числе, в тяжелом и супертяжелом весе.

Финальные бои пройдут 31 мая, тогда же определятся обладатели кубка этого года. А всего зрителей ожидает более чем полторы сотни зрелищных боев.

Кубок губернатора впервые собрал в Петербурге боксеров из разных стран в 2009 году. Среди его победителей и призеров были Роберте Камарелле, Евгений Тищенко, Владимир Никитин, Тамир Галанов и другие именитые спортсмены.