Петербуржцы устроят шествие с флагами ЧМ от аэропорта до стадиона

Жители Санкт- Петербурга сегодня проведут акцию символической встречи болельщиков и участников футбольного Чемпионата мира. 32 человека пронесут флаги стран – участниц турнира от аэропорта Пулково до стадиона на Крестовском острове.

Как написали в соцсетях организаторы, таким образом жители Северной столицы собираются приветствовать всех гостей города, которые приедут в Питер на ЧМ. Каждый из участников символического похода понесет в руках флаг одной из стран – участниц мундиаля.

Петербуржцы планируют преодолеть 32 километра от аэровокзала до стадиона пешком, за 7 часов. Их маршрут пройдет через Петроградскую сторону и Васильевский остров.

Напомним, английская газета Independent в своем рейтинге назвала Санкт – Петербург лучшим принимающим городом ЧМ – 2018.

10 июня в Петербурге на Конногвардейском бульваре публике показали расписные фигуры котов – футболистов с флагами стран – участниц ЧМ. Их планируют установить на разных улицах Центрального района города.