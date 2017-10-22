Канатная дорога в Лужниках заработает после ЧМ-2018

Марат Хуснуллин рассказал, что канатная дорога, с помощью которой можно будет добраться от Воробьевых гор до стадиона «Лужники», будет запущена в эксплуатацию уже после футбольного мундиаля.

Как рассказал заместитель столичного мэра, все основное строительство на объекте завершено, сейчас проводятся пусконаладочные работы. Такой график работ неслучаен, поскольку все понимали, что на время проведения чемпионата строительство должно быть остановлено. После окончания футбольного первенства для канатной дороги оформят все необходимые разрешительные документы, и она начнет свою работу.

На время проведения ЧМ-2018 замораживаются также работы и на других объектах «Лужников» - дворце водных видов спорта, теннисном центре, дворце гимнастики. Но после закрытия чемпионата они возобновятся, объекты будут достроены и запущены в эксплуатацию, подчеркнул Марат Хуснуллин.

А сейчас в «Лужниках» возводят временные объекты, связанные с проведением мирового первенства. Например, Центр аккредитации, специальные места пребывания стюардов и волонтеров чемпионата, и других локаций.

Кроме того, Хуснуллин рассказал, что на территории комплекса «Лужников» появится музей футбола. Часть его экспозиции уже собрана.

Напомним, канатная дорога протяженностью более 700 метров свяжет в Москве «Лужники» и Воробьевы горы. На ней оборудуют 3 станции: «Лужники», «Воробьевская набережная» и «Воробьевы горы». Использовать объект планируют также для подъема лыжников на трамплин Воробьевых гор, который реконструируется. Канатка будет иметь разноцветную подсветку.