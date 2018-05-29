Самая длинная канатная дорога будет возведена в Чечне

Протяжённость канатной дороги (в будущем соединяющую северный и южный склон курорта «Ведучи») составит без малого 4, 5 километра. Канатная переправа будет установлена на трёх опорах высотой по 100-о метров.

«В час по канатной дороге смогут переправлять до 2800 человек. Вместимость кабинок (с которых будет открываться панорамный вид) на канатной переправе составит 35 человек в одной» со слов директора «КСК» Хасана Тимижева.

«Характерные показатели канатной дороги будут самыми рекордными в мире» сообщил министр туризма Чечни. Строительный проект будет полностью завершён к 2022 году.