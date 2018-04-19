Канатная дорога над Химкинским водохранилищем снизит нагрузку на метро и автобусы

Заммэра Москвы Наталья Сергунина озвучила инициативу столичных властей о строительстве в городе канатной воздушной дороги над Химкинским водохранилищем, сообщает Инвестиционный портал города Москва.

О планах Правительства Москвы по строительству канатной дороги вице-мэр сообщила в ходе проходящего сейчас Петербургского экономического форума. По ее словам, финансирование реализации проекта стоимостью 4 млрд рублей полностью на себя берет инвестор, при этом город остается единственным собственником дороги.

Воздушная трасса будет проложена над Химкинским водохранилищем, между станциями метро Реализация проекта позволит существенно сократить время пассажиров на переправу и снизит нагрузку на общественный транспорт и метро.

Как отметил Владимир Ефимов, министр Правительства Москвы и руководитель столичного Департамента экономической политики и развития города, успешная реализация проекта позволит строить такие дороги и в других местах столицы, следовательно инвестор будет заинтересован в размещении производства комплектующих для канатной дороги непосредственно в Москве.