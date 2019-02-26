Конкурс определит инвестора «канатки» в столице

В настоящее время власти Москвы считают канатные дороги перспективным видом транспорта. По этой причине в марте текущего года в мегаполисе объявили конкурс на определение концессионера для строительства второй по счету городской «канатки». По словам вице-мэра Владимира Ефимова, «канатка» будет создана между ст. м. «Сходненская» и «Речной вокзал». С помощью этой дороги будет разгружен столичный общественный транспорт и улично-дорожная сеть, а сама «канатка» будет пользоваться повышенным интересом со стороны туристов, — заявил чиновник.

Ожидается, что суточный пассажиропоток канатной дороги составит 19000 человек. В час-пик она сможет перевозить до двух с половиной тысяч пассажиров. Концессионер направит на реализацию проекта до 3,16 миллиарда рублей. Как отметил Владимир Ефимов, на строительство канатной дороги ориентировочно уйдет до двух с половиной лет. Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 2 июля текущего года. Ранее о своем интересе к проекту заявляли пять компаний (в том числе, иностранных инвесторов).



