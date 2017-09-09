Салах заявил, что готов к поединку с россиянами

«Готов к завтрашнему дню», - так подписал свой ролик нападающий сборной Египта Мохаммед Салах, разместив его на страничке в Instagram.

В опубликованном видео игрок египетской сборной, который также выступает за английский «Ливерпуль», сделал акцент на том, что во время игры спортсмены испытывают огромное давление, которое может даже сломать игрока. Но Салах ощущает себя по-иному – болельщики помогают ему творить, и, выходя на поле, форвард чувствует себя сильнее благодаря их поддержке.

Напомним, сегодня в 21:00 мск в Санкт-Петербурге пройдет матч отборочного тура, в котором встретятся сборные России и Египта. До сих пор не известно, сыграет ли в нем Мохаммед Салах, который не выходил на поле с финала Лиги Чемпионов – тогда он получил травму.

Ранее стало известно, что в Эрмитаже кот по кличке Ахилл без колебаний предсказал, что победа будет за российской сборной.