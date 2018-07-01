Юрий Жирков, возможно, пропустит матч с хорватами

Юрий Жирков, возможно, пропустит матч со сборной Хорватии. Врачи после тщательного обследования подтвердили свой первоначальный диагноз и определили у российского полузащитника воспаление сухожилия.

Чтобы подтвердить диагноз, врачам пришлось провести процедуру МРТ. Результаты неутешительны – у Жиркова диагностировали воспаление сухожилия мышцы на голени. Сейчас футболист проходит лечение на базе сборной. Однако специалисты осторожны в прогнозах, точные сроки восстановления полузащитника не называются. Шансы на то, что ему удастся восстановиться до матча ¼ финала, остаются минимальными.

Напомним,1 июля в матче с национальной сборной Испании Юрий Жирков сыграл лишь первый тайм. После перерыва футболист не смог вернуться на поле из-за травмы. Позже наставник сборной Станислав Черчесов говорил, что Жирков, возможно, будет готов снова выйти на поле лишь к финалу чемпионата, если российская сборная дойдет до него. Однако есть вероятность, что битва с испанцами была последним матчем ЧМ-2018 для Юрия Жиркова.

Матч ¼ финала ЧМ между сборными России и Хорватии пройдет на стадионе в Сочи 7 июля. Игра начнется в 21:00 мск.