Смена наставника в ХК «Динамо»: Крикунов возвращается

Владимир Крикунов возвращается в хоккейный клуб «Динамо Москва» на должность главного тренера. Его предшественник Владимир Воробьев останется работать в команде на тренерской должности, а вот Андрей Николишин контракт расторг. Эту информацию подтвердила пресс-служба столичной команды. Кандидатура Крикунова рассматривалась руководством «Динамо» после его успехов в «Автомобилисте».

Новому главному тренеру придется выводить клуб из сложной ситуации. Москвичи отыграли 13 матчей в новом сезоне КХЛ и потерпели 10 поражений. Последние 2 игры столичные хоккеисты не смогли отличиться в воротах соперников. «Динамо» занимает 10 строчку в Западной конференции. В распоряжении Владимира Крикунова не будет канадского форварда Дастина Бойда, который пожелал покинуть команду. Свою карьеру он продолжит в казахстанском «Барысе».

Владимир Крикунов возглавлял московское «Динамо» с 2004 по 2008 год. Под его началом «бело-голубые» становились чемпионами России в 2005 году. В том же сезоне Крикунов завоевал бронзу чемпионата мира с национальной сборной.