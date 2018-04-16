Нурмагомедов и Макгрегор пройдут процедуру взвешивания

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов не намерен обмениваться рукопожатиями с Конором Макгрегором после боя. Об этом он заявил на пресс-конференции перед поединком. Ирландцу так и не удалось встретиться с россиянином на этом мероприятии. Конор опоздал, а Хабиб покинул зал через 15 минут после начала.

«Я не думаю о Макгрегоре. Меня не тревожит его опоздание. Он не пришел, проявив неуважение», - сказал Нурмагомедов. Позже ирландец объяснил свою задержку пробками на дороге. «Я хотел приехать вовремя, но не вышло, а этот придурок почему-то ушёл. Он боится меня. Я разобью ему челюсть», - сообщил журналистам Макгрегор. Так же Конор выразил надежду, что у российского бойца будет все нормально с весом.

Бой за чемпионский пояс, который сейчас принадлежит Нурмагомедову, пройдет на T-Mobile арене в Лас-Вегасе 6 октября. В пятницу состоится контрольное взвешивание и дуэль взглядов. Точное время начала поединка неизвестно, так как перед главным событием запланировано ещё несколько спаррингов. Ориентировочно это будет 7 октября в 5:00 мск.