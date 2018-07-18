Черчесов против Шевченко: сборная России может сыграть с Украиной

Янис Кузинс, глава организации Sport for all, заявил о намерении организовать футбольную товарищескую встречу между украинской и российской командами. Данное предложение федерации обоих государств получат через несколько дней. Игру можно будет провести на нейтральном поле, например в Сербии.

«Спорт - это дружба, и, несмотря на то, что он должен оставаться вне политики, он является важным элементом в налаживании отношений», - поделился своим мнением Кузинс. Он выразил надежду, что обе стороны согласятся на предложение. На всякий случай предусмотрен и запасной вариант. Если обе стороны посчитают, что национальные сборные не должны встретиться, можно будет организовать встречу российского и украинского футбольного клуба.

Депутат Верховной Рады Украины Татьяна Бахтеева оценила данную идею, как перспективную. Представитель Госдумы Алексей Чепа считает, что спорт может помочь загладить некоторые углы в отношении соседних стран.