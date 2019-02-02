Хабиб Нурамагомедов подчеркнул, что проблемы всегда будут сопровождать мужчину

Нурмагомедов показал философскую сторону своего бойцовского характера. Хабиб считает, что каждого мужчину будут преследовать проблемы по жизни, ведь это неотъемлемая часть его пути.

Чемпион UFC в легком весе 28 февраля написал у себя на страничке в «Инстаграмм», — «Есть 2 вещи, которые всегда будут вместе — это мужчина и проблемы. Не бывает такого, что ты мужчина, и у тебя нет проблем. Быть мужчиной очень тяжело, особенно в наше время».

Участие в массовой драке на турнире UFC 229 подчеркнуло его слова. Хабиба отстранили от поединков на 9 месяцев. За это же событие ему предъявили штраф на сумму в 500 000$.

Боец также проявляет свою философскую натуру, чтобы сохранить честь дагестанского народа. Он выступал против показа в Республике Дагестан спектакля «Охота на мужчин». Нурмагомедов заметил, что это противоречит принципам его народа.