Виталий Кличко продал экскурсию по Киеву за 50 тысяч долларов

Во время своей командировки в США, мэр Киева Виталий Кличко посетил благотворительный вечер, где продал экскурсию по столице за 50 тысяч долларов.

4 мая в Лас-Вегасе Всемирный боксерский совет (WBC) провел благотворительный аукцион, который посетил действующий мэр столицы Украины Виталий Кличко. Там политик присоединился к участникам и выставил необычный лот-персональную экскурсию по Киеву, которую сразу приобрел неизвестный покупатель за 50 тыс. долларов. Помимо Виталия, вечер посетили легенды мирового бокса, среди которых замечены Майк Тайсон, Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд и Оскар Де Ла Хойя.

Благотворительный аукцион прошел при поддержке WBC в ходе мероприятия «Ночь Чемпионов». Его целью был сбор средств, которые направят на помощь и лечение спортсменов со всего мира.

Ранее стало известно, что Витали Кличко прибыл в Соединенные Штаты для участия в торжественной церемонии, посвященной памяти сенатора Джона Маккейна.