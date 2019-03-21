Конте потребовал увольнения Икарди из «Интера»

Форвард и главная звезда футбольного клуба «Интер» Мауро Икарди может покинуть команду в ближайшее трансферное окно. Футболиста не желает видеть на поле итальянский специалист Антонио Конте, который скоро возьмет на себя полномочия главного тренера.

По словам Конте, 26-летний аргентинец отрицательно влияет на атмосферу в команде. Тренер подчеркнул, что не хочет повторения скандала, который случился с его предшественником Лучано Спаллетти, уточнив, что не ставит под сомнение высокий уровень профессионализма Икарди.

Руководство миланского клуба готово продать игрока за €80 млн. Претендентами на аргентинского нападающего уже считаются «Атлетико» и «Ювентус».

Напомним, что в начале минувшего сезона Икарди был в статусе капитана «нерадзурри». Однако позже между футболистом и руководством клуба возник конфликт при подписании нового контракта. Ситуация получила широкую огласку, и капитан «Интера» был лишен почетной повязки. Следом последовал отказ аргентинца от клубных тренировок.

Ранее Мауро Икарди был замешан в многочисленных скандалах, что прилично подпортило репутацию игрока.