«Интер» возобновил переговоры с «Ювентусом» об обмене Икарди на Дибалу

Итальянские клубы были замечены в намерении проведения грандиозной сделки еще ранее. Однако по последним сообщениям, переговоры по обмену игроками вступили в активную фазу после возникновения целого ряда новых обстоятельств.

Известно, что миланский клуб планирует расстаться со своим форвардом Мауро Икарди по просьбе нового главного тренера команды Антонио Конте. Специалиста не устраивает репутация игрока и его человеческие качества.

Одновременно с этим, нападающий туринского клуба Пауло Дибала объявил о желании сменить команду. По словам Дибалы, он недоволен своими показателями в минувшем сезоне, отмечая, что готов к росту, но в составе другого клуба. Также известно о наличии конфликта между аргентинцем и главным тренером команды Массимилиано Аллегри.

По мнению экспертов, переговорный процесс может затянуться. Причиной этого могут стать уход из «Ювентуса» Аллегри и желание Икарди остаться в «Интере» еще на один год, о чем сообщала ранее агент и жена футболиста Ванда Нара.

Оба игрока по разным данным оцениваются от 80 до 100 млн евро. Контракты Икарди и Дибалы с их клубами заканчиваются в июне 2020 года и 2022 года соответственно.