Реванш Уайлдера и Фьюри состоится в 2020 году

Американский боксер-тяжеловес Деонтей Уайлдер подтвердил слухи, ходившие о его реванше с британцем Тайсоном Фьюри.

Уайлдер, который является чемпионом мира по версии WBC в тяжелом весе, и Фьюри - экс-чемпион по трем версиям, проведут матч-реванш во второй половине 2020 года. Представители боксеров сообщают, что это приблизительная дата, так что говорить о конкретных числах еще рано. Но что можно утверждать наверняка, так это наличие подписанных бойцами контрактов, которые говорят о готовности проведение боя.

Боксеры сообщили о намерении провести захватывающий бой, в котором каждый собирается нокаутировать оппонента. Но перед этим, оба спортсмена должны провести по одной встрече с претендентами, после чего уже начнут готовиться к 2020 году.

Первый бой между Уайлдером и Фьюри прошел в декабре 2018 года и завершился вничью, что позволило американцу сохранить пояс.