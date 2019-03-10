Кормье и Миочич проведут матч-реванш в Калифорни

1 мая стало известно о матче-реванше за титул чемпиона UFC в тяжелом весе между действующим чемпионом Даниелем Кормье и Стипе Миочичем.

Представители организации официально объявили о проведении повторной встречи, которая состоится 17 августа и станет главным событием турнира UFC 241 в Анахайме, штат Калифорния.

Бойцы уже встречались в поединке за звание главного тяжеловеса в июле 2018 года. Миочич, обладающий на тот момент чемпионским поясом, проиграл нокаутом Кормье в первом раунде, после чего не принимал участия в боях и держал свои планы в тайне вплоть до анонса титульного сражения.

По официальным данным организации UFC, Стипе Миочич занимает первое место среди тяжеловесов и 11-е-в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий. Даниэль Кормье на данный момент возглавляет этот рейтинг.