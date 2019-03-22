Ростовчанка Влада Чигирева помогла сборной России завоевать золото

Сборная команда России завоевала золотые медали в технической программе Мировой серии FINA по синхронному плаванию.

Ежегодная серия проходила в период с 31 мая по 2 июня в Барселоне (Испания). По имеющейся информации, в соревнованиях приняло участие более 300 спортсменов из 25 стран.

В состав сборной России входила известная спортсменка из Ростова - Влада Чигирева. Программа выступлений была обширной и включала соревнования среди групп (произвольная и техническая), сольные выступления (сольные и технические), выступление дуэтов и смешанных дуэтов (технические и произвольные), а также соревнования среди акробатических групп.

Что касается сборной, команда в первый день соревнований завоевала победу в выступлении на соревнованиях с технической программой. Накануне победы, Влада была недовольна предоставленными условия тренировок в Испании, но несмотря на это, сборной все же удалось подготовиться и достойно выступить.

Влада Чигирева – является Олимпийской чемпионкой (2016), 8-кратная чемпионка мира, 3-кратная чемпионка Европы. Заслуженный мастер спорта России. Также стоит отметить, что на своем первом выступлении чемпионата мира, который также проходил в Барселоне, Влада завоевала золото в группе технической программы.