Поклонники Алини Загитовой похвалили кулинарный талант девушки

Фигуристка снялась в японском ТВ-шоу, где быстро приготовила небольшой торт.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова порадовала фанатов, выставив в Instagram фото, на котором она украшает торт собственного приготовления.

«Сегодня тортик делала на японском ТВ. У меня было всего 10 минут», — написала фигуристка на своей странице.

Пост вызвал много положительных комментариев. Поклонники похвалили кулинарный талант девушки.

«Ну все, за Алину можно не переживать, к взрослой жизни она готова. Чудесный тортик получился», — написала одна из подписчиц Алины.

В Японию спортсменка приехала, чтобы поучаствовать в шоу на льду Fantasy on Ice. Вместе с ней участие в шоу приняли Евгений Плющенко, Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева.