Капитан «Аякса» рассказал о просьбе Роналду

Матейс де Лигт, капитан футбольного клуба «Аяск», рассказал журналистам, что просил его сделать многочисленный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду во время матча между Португалией и Нидерландами.





Молодой защитник из Нидерландов сообщил журналистам, что к нему во время матча подошел Криштиану Роналду и попросил перейти в итальянский суперклуб «Ювентус». Матейс де Лигт добавил, что от такой просьбы, от лучшего футболиста планеты, он был в шоке. На вопрос о будущем клуба нынешнего защитника и капитана «Аякса», игрок конкретно не ответил, сказав, что хочет просто постоянно выходить на поле и показывать свою игру, получая от этого удовольствие.



Матейс де Лигт – воспитанник «Аякса», в нынешнем клубе выступает с 2016 года. После этого сезона, где амстердамский клуб сенсационно в Лиге Чемпионов выбил Мадридский «Реал» и Туринский «Ювентус, внимание со стороны лучших клубом планеты к капитану «Аякса» заметно возросло.