Бибер вызвал Круза на бой

Президент промоушена UFC Дана Уайт сообщил, что готов обсудить организацию боя артистов.

Уайт прокомментировал скандальное заявление популярного канадского певца Джастина Бибера, в котором тот вызывает голливудскую звезду Тома Круза на бой в октагоне. Дана рассказал журналистам, что сомневается в реальности подобного, ведь Том Круз уже не молод и вряд ли захочет лезть в драку с 25-летним парнем, однако, отметил Уайт, если все договоренности будут достигнуты, то он готов взяться за организацию и проведение боя.

На сообщение певца отреагировал и скандально известный ирландский боец Конор Макгрегор, заявив о готовности его компании McGregor Sports and Entertainment провести бой.

Однако бою не суждено состояться. Бибер признался, что просто пошутил, а подобного резонанса в обществе никак не ожидал. Также певец отметил, что в случае реального поединка у него не было бы и шанса против Тома Круза.