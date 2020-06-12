Масвидаль отреагировал на поддержку фанатов в конфликте с главой UFC

Боец поблагодарил подписчиков в Twitter.

Эпопея с неоправданно низкими гонорарами бойцов UFC не утихает. После ухода Джонса собственную позицию озвучил Хорхе Масвидаль, заявив, что лучше промоушен пусть отпустит спорстмена, чем будет недоплачивать.

Причиной конфликтов с главой UFC Дэной Уайтом стал малый, по мнению бойца полусреднего веса, гонорар за титульный поединок с чемпионом лиги Камару Усманом. Масвидаль отмечает, что получил больше за менее «кассовый» бой с Нэйтом Диасом.

«Спасибо всем за огромную любовь, насчёт моей позиции в адрес работодателя. От работников до уличных проходимцев, богатеньких детишек и всех остальных. Спасибо за одобрительные слова, и да благословит вас Бог», — отреагировал Хорхе в Twitter.

Видимо, боец не рассчитывал на такую поддержку фанатов и приятные пожелания в адрес его и других бойцов UFC, которым недоплачивают. Остаётся только ждать, чем разрешиться этот спор. Ведь UFC рискует потерять ещё больше людей.