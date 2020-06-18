Даррен Тилл надеется на легкий бой с экс-чемпионом UFC Робертом Уиттакером

Боец признался, что на «бойцовском острове» хочет встретиться с худшей версией своего противника.

Англичанин недавно вернулся в среднюю весовую категорию, и, судя по всему, чувствует себя неуверенно перед поединком с №1 в рейтинге дивизиона. Даррен Тилл своего страха не стесняется, и надеется, что бой с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Робертом Уиттакером будет легкий. Об этом боец заявил в эфире программы на YouTube-канале звезды ММА Майкла Биспинга.

Со слов Даррена, он готовился к разным вариантам развития предстоящего боя. И к тому, где Уиттакер будет в хорошей форме, и к тому, где австралиец выйдет в октагон не до конца подготовленным. Последний вариант предпочтительнее, так как качество тренировок Тилла в условиях самоизоляции оставляет желать лучшего.

«Я хочу встретиться с худшей версией Роберта, чтобы мне было легче в бою», – честно признался Тилл.

Бой с Уиттакером должен был возглавить турнир UFC Dublin в августе, но из-за пандемии коронавируса его перенесли. Англичанин и австралиец подерутся 25 июля на «бойцовском острове» в ОАЭ. Перспективы на победу у обоих спортсменов приблизительно равные. Уиттакер проиграл свой последний бой Исраэлю Адесанье, в котором и потерял чемпионский пояс. А Тилл неудачно закончил карьеру в полусреднем весе, одержав два поражения подряд, от Тайрона Вудли и Хорхе Масвидаля.