Нейт Диас рассказал о стычке с Хабибом Нурмагомедовым

По заявлению бойца UFC, он вышел победителем из всех противостояний с Конором и Хабибом, назвав последнего «не таким скромным и хорошим парнем, каким он хочет казаться».

Нейт Диас, известный благодаря своему эпатажному поведению и громким высказываниям, заявил, что одолел двух лучших бойцов турнирной таблицы дивизиона. По словам Диаса, его победа над Макгрегором была более легкой и уверенной по сравнению с результатом Хабиба. Кроме того, свою пощечину Нурмагомедову на стычке в 2015 году американский боец охарактеризовал как поступок настоящего чемпиона и победителя.

Диас добавил, что оба бойца ему не интересны и заявил о намерении покинуть легкий дивизион с рекордом в 11 побед при 6 поражениях.

Напомним, свой последний поединок Нейт Диас провел против Конора Макгрегора в 2016 году. В бое-реванше победу судейским решением забрал ирландец.

Ранее сообщалось, что 17 августа в Анахайме на турнире UFC 241 состоится бой между экс-чемпионом организации Энтони Петтисом и Нейтом Диасом.