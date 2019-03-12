Серроне вызвал Макгрегора на поединок

5 мая завершился турнир по MMA UFC Fight Night 151, где в главном бою победу одержал американский боец Дональд Серроне. Но он не остановился на этом и сразу вызвал на бой звезду UFC Конора Макгрегора.

Сразу после победы Серроне заявил, что готов к титульному поединку за первенство в легком весе. «Я выиграл три поединка подряд, и мне нужен новый вызов-титульный бой. Я хочу драться за титул, если раньше со мной не встретится Конор Макгрегор. Конор, если ты готов подраться в июле, давай сделаем это?»-сказал спортсмен. Внимание общественности привлекла вторая часть заявления Дональда, ведь своим оппонентом он выбрал популярного ирландского бойца Конора Макгрегора, который в прошлом владел титулом чемпиона в легком и полулегком весе. В октябре 2018 года ирландец проиграл чемпионский пояс претенденту из России Хабибу Нурмагомедову, после чего не выходил в октагон.

По словам членов команды Конора, он не заинтересован в боях с кем-либо кроме реванша с Нурмагомедовым, к чему прикладывает все усилия и активно готовиться.