«Закрепили прыжок»: Александр Шлеменко похвастал трюками сына на велосипеде

Подписчики бойца возмущены, что тренировки детей приходится проводить на необорудованной площадке.

Фото: Instagram

Известный боец ММА выложил в Instagram видео, где его пятилетний сын Святослав прыгает на велосипеде в окружении своих друзей.

«Закрепили прыжок. Тренировки на улице продолжаются!!!», – похвастал трюками сына Александр.

Также публикацию Шлеменко сопровождает хэштег «#народныйтренер», но связь данной подписи с видео не совсем понятна.

На видео видно, как юный трюкач использует вмонтированный в асфальт водопроводный люк, как трамплин. Этот момент заметили также и подписчики Шлеменко, что стало поводом для шуток. Омский Горводоканал назвали спонсором тренировок Святослава и его друзей. Но были и такие, кто возмутился, что в России мало специально оборудованных для занятий велоспортом площадок.

Фото: Instagram

Судя по всему, это не последние видео с тренировок юного Шлеменко. Техника явно притягивает Святослава. В ленте Александра можно увидеть видео с его сыном гоняющем на картинге, или рядом с квадроциклом.