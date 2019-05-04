Александр Емельяненко похвастал архивом пьяных выходок за месяц до боя с Исмаиловым

Менее чем за час ролик бойца в Instagram набрал почти 15 тыс. просмотров.

В комментариях Александр Емельяненко не указал, зачем он похвастал архивом своих пьяных выходок. Боец признался, что изначально планировал представить свое «творчество» завтра. Надо полагать, что появление данного видео за месяц до боя с Исмаиловым не случайно. Похоже, что трэш-ток кампания спортсменов перешла в финальную фазу.

Расценить данный ролик можно, как намек Маге, что бой может и не состояться. Чуть более года назад, Емельяненко снялся с поединка с малоизвестным бразильцем Луисом Энрике. Официальная версия – травма, полеченная во время падения российского бойца с велосипеда. В качестве доказательства было представлено лицо Александра с многочисленными ссадинами.

Но поклонники ММА не поверили, посчитали, что получил ссадины Александр по пьяному делу. Тем более, что менее, чем за два месяца до этого случая Емельяненко попал в громкую историю в Кисловодске. Местная полиция задержала спортсмена за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Надо полагать, что в ответ Еемельяненко Исмаилов снимет не менее интересный ролик. По правилам жанра, информационное противостояние бойцов с каждым днем должно только усиливаться.