«Мы — разные»: Пётр Ян не хочет сравнений с Хабибом

Чемпион UFC подчеркнул свою индивидуальность и рассказал, кто из звезд поздравил его с победой.

Пётр Ян и его жест после победы, Хабиб Нурмагомедов. Фото: tengrinews, sportsdaily

Пётр Ян поднялся во внекатегорийном рейтинге на 13 позицию, превзойдя, в том числе, Фрэнсиса Нганну и Роберта Уиттакера. После победы, которой единоборец удержал титул UFC, его стали сравнивать с Хабибом Нурмагомедовым.

Следует заметить, по версии Fightmatrix российский боец после победы вошёл в ТОП-10 Р4Р.

ММА-промоушен отмечает Хабиба, как одну из главных звёзд. Следовательно, сравнение вполне лестное. Однако, Пётр Ян думает иначе.

Боец дал интервью для канала «Ушатайка». Ян отметил, что у них с Хабибом разные весовые категории и непохожие стили. Пётр не хочет быть похожим ни на кого. Он считает, что и он, и Нурмагомедов по-своему хороши и обладают индивидуальностью:

«Мы — разные».

Ян сообщил, что получил множество поздравлений с победой из Дагестана. Его отметили такие звезды единоборств, как олимпийский чемпион по борьбе Рашид Саадулаев, Забит Магомедшарипов и другие. Отдельное поздравление с подтверждением звания чемпиона направил Рамзан Кадыров.

Боец отметил, что поздравление главы Чечни видел, однако тот ему лично не звонил.

Ян 12 июля в пятом раунде на проводившемся в Абу-Даби турнире UFC 251 эффектно отправил в технический нокаут Жозе Альдо, который считается легендой ММА.