Джефф Монсон: в UFC скоро будут доминировать бойцы России

Экс-боец ММА считает, к Хабибу Нурмагомедову и Петру Яну «подтянутся» их соотечественники.

Джейфф Монсон, Хабиб Нурмагомедов и Пётр Ян. Фото: cdnvideo, spletnik, sport-express

Джефф Монсон высказал уверенность в будущем после того, как Пётр Ян техническим нокаутом в пятом раунде победил легендарного Жозе Альдо в легчайшем весе. Бывший единоборец сказал, что тенденция доминирования бойцов России в UFC и других промоушенах неизбежна.

Монсон сделал своё предположение небезосновательно. В UFC уже два чемпиона из России. Речь о Хабибе Нурмагомедове и Петре Яне.

В ТОП-рейтингах UFC еще больше бойцов из России.

У Аскара Аскарова, который пока не знает поражений, седьмая строчка рейтинга в наилегчайшем весе. Боец уверенно движется за Яном.

Полулёгкий вес. Здесь яркая надежда — Забит Магомедшарипов, которому принадлежит вторая строчка топа.

Лёгкий вес, где первая позиция у Хабиба Нурмагомедова. К нему на поддержку уверенно движется российский боец Ислам Махачёв, поднявшийся в рейтинге до 15 позиции.

В среднем весе Россию представляет дагестанец Омари Ахмедов, которому в ТОП отведено 11 место.

В ТОП-15 полутяжей уже двое россиян. Хорошее продвижение в рейтинге у Никиты Крылова и Магомеда Анкалаева.

Тяжёлый дивизион. Здесь к вершинам движутся сразу четверо российских спортсменов. Это касается Сергея Павловича, Шамиля Абдурахимова, Алексея Олейника и Александра Волкова.

Так что Джефф Монсон для своих предположений имеет все основания. Российские бойцы победами подтверждают, что они намерены доминировать в UFC.

Когда Ян получил вопрос, куда намерен потратить деньги за победу над Альдо, то ответил, что построит дом маме.