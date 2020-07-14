Петр Ян замкнул ТОП-10 рейтинга 4р4 по версии Fightmatrix

Победа над Жозе Альдо позволила «Беспощадному» ворваться в число лучших бойцов ММА вне зависимости от весовой категории.

Победа над Жозе Альдо позволила Петру Яну ворваться в престижнейший рейтинг р4р. Фото: ufcrussia, topnews.

После завоевания титула чемпиона в легчайшем весе, Пётр ЯН впервые вошёл в ТОП-10 рейтинга 4р4 по версии Fightmatrix. Россиянин замкнул первую десятку лучших бойцов ММА вне зависимости от весовой категории.

Помимо «Беспощадного», места в ней заняли все нынешние чемпионы UFC, будущий соперник Хабиба — Джастин Гэтжи и легенда One FC Деметриус Джонсон. Любопытно, что 13 и 15 места в рейтинге 4р4 занимают потенциальные соперники Петра Яна — Алджамейн Стерлинг и Марлон Мораес.

Первая «десятка» рейтинга Fightmatrix. Изображение: fightmatrix.

Кроме этого, победа над Жозе Альдо 12 июля позволила «Сибирскому гангстеру» занять лидирующую строку рейтинга Fightmatrix в легчайшем весе. 27-летний Ян за 2 года провёл 7 поединков в UFC и во всех одержал победы. Также сообщалось, что «Беспощадный» попал в ТОП-15 р4р рейтинга UFC, заняв в нём 13 место, опередив Роберта Уиттакера и Фрэнсиса Нганну.