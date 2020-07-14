Масвидал о бое с Ковингтоном: Не буду драться со слабаком — он не на моём уровне

Полусредневес оскорбительно отреагировал на вызов своего бывшего друга и спарринг-партнёра.

Масвидал о Ковингтоне: «Слабак — не мой уровень!». Фото: regnum, Vseprosport.

После поражения от Камару Усмана на UFC 251, Масвидал пренебрежительно высказался в адрес Ковингтона, который предложил Хорхе провести следующий бой именно с ним. Бывший претендент на титул в полусреднем весе заявил:

«Не буду драться со слабаком Колби, он не на моём уровне!».

В качестве довода Масвидал заметил, что Ковингтон в декабре 2019 года потерпел поражение от Усмана, несмотря на пройденную полноценную 3-месячную подготовку к поединку. В противовес Хорхе привёл в пример себя. Он принял бой на коротком уведомлении, но даже в таких условиях смотрелся против Камару Усмана очень пристойно, продержался 5 раундов и проиграл только после единогласного решения судей.

Своё нежелание драться с бывшим другом и спарринг-партнёром Масвидал дополнил ещё одной деталью. Хорхе заверил, что «слабака» Ковингтона знают лишь несколько репортёров, чем явно занизил степень известности любимчика президента Трампа.

Поэтому в качестве ближайшего соперника больше всего подойдёт 4 номер полусреднего дивизиона Леон Эдвардс. Правда, оговорился Масвидал, большое значение в организации поединка сыграет предложенный гонорар — его сумма должна ускорить организацию встречи.

Ранее сообщалось, что Масвидал назвал причины своего поражения от Камару Усмана 12 июля. Хорхе признал, что соперник был лучше, а он сам не распределил силы на весь поединок и допустил несколько фатальных ошибок.