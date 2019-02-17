Бывший чемпион UFC продержался на ринге всего 26 секунд

Кейн Веласкес, американский боец MMA, потерпел первое в своей карьере поражение. Он смог простоять на ринге против Фрэнсиса Нганна всего 26 секунд.

На днях в американском Финиксте проходил турнир UFC, в который, спустя долгое время, вернулся бывший чемпион Кейн Веласкес, выступавший последнее время исключительно в боях без правил. Противостоял бывшему чемпиону Фрэнсис Нганн, менее титулованный спортсмен, в поражении которого никто не сомневался. Однако произошла сенсация, аутсайдер боя смог одержать победу всего за 26 секунд.

После поединка Фрэнсис Нганн даже особо не радовался, он не сразу понял, что произошло и что бой уже завершен. Именно это и сказал в своем интервью камерунец. «Я два года готовился к этому бою, я знал, что буду драться против очень сильного соперника, которого я должен буду победить, чтобы все считали меня лучшим, я и не мог представить, что все закончится менее, чем за полминуты, я очень рад своей победе», - заявил Нганн.

Фрэнсис Нганн сумел одержать свою девятую победу нокаутом во всей карьере. Его позиции в общем рейтинге заметно усилились, теперь он относится к ряду лучших бойцов UFC среди тяжеловесов. А американский боец Кейн Веласкес, скорее всего, закончит свои выступления в UFC, проиграв нокаутом в третий раз. Последний раз он выступал в этом турнире аж в 2016 году и его долгожданное возращение оказалось таким позорным.