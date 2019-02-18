Рашад Эванс: Джонс - лучший боец в истории ММА

Экс-чемпион UFC проанализировал происходящее с бойцами организации после поражения Джону Джонсу.

Эванс подчеркнул, что без колебания может назвать Джонса лучшим соперником, с которым он когда-либо дрался в октагоне. По его мнению, для победы над Джоном недостаточно хорошей физической формы и сопутствия удачи, необходимо перейти на совершенно иной уровень мастерства.

39-летний американский боец также отметил высочайший уровень боевого интеллекта Джонса и его технические навыки. Эванс провел сравнение способностей «бонса» с талантами таких легенд смешанных единоборств, как Чак Лиддел, Лиотто Мачида и Дэн Хендерсон. Со всеми Рашад встречался на ринге, но никто из них, по его словам, не обладал такими навыками, как у Джонса.

Бывший чемпион также добавил, что, несмотря на бойцовские качества, никогда не назвал бы Джона примером для подражания вне октагона.

Напомним, в 2012 году Рашад Эванс проиграл Джону Джонсу единогласным решением судей в главном бою вечера на UFC 145.

В своей статье полутяж также отметил, что в намеченном на 1 июня бою Энтони Смита и Александра Густафссона психологически в более выигрышном положении находится шведский боец.