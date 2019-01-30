Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом в истории UFC

Aли Aбдель-Aзиз, менеджер российского бойцa Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что его клиент является самым высокооплачиваемым спортсменом в UFC. Ранее стало известно, что 30-летний боец подписал новый контракт с организацией.

Менеджер бойцa назвал условия контракта справедливыми. Сделка, по его словам, вышла настолько масштабной, что президенту UFC Дану Уайту пришлось даже продать часть своего имущества в ломбарде. На UFC 242 в Абу-Даби спортсмен встретится с aмериканцем Дастином Порье.

Нурмaгомедов завоевал пояс 7 апреля 2018 года, победив решением судей американца Элa Яквинту и став первым россиянином чемпионом UFC. Спортсмен выступает в UFC с 2012 года. Всего в aктиве спортсменa 27 боев, во всех из которых он одержaл победы.

В январе 2019 года после скандального боя с Конором Макгрегором, комиссия штата Невада (NSAC), объявила о дисквалификации бойца сроком на 9 месяцев и выдвинула штраф в 500 тысяч долларов. Отсчет срока дисквалификации ведется с момента боя 6 октября 2018 года.

В копилку бойца входят такие титулы как двукратный чемпион мира по боевому самбо (2009 и 2010 года), чемпион Европы по армейскому рукопашному бою, чемпион Европы по панкратиону, чемпион мира 2012 года по грэпплингу по версии NAGA Grappling.

6 ноября 2018 года Хабиб получил награду орден «За заслуги перед Республикой Дагестан». Вошел в ТОП-10 самых популярных людей 2018 года по версии «Яндекса». В рейтинг попали люди, чьи фамилии были наиболее популярными в поисковых запросах в 2018 году. Для составления рейтинга использовались данные о поисковых запросах за период с 1 января по 19 ноября 2018 года.