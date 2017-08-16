UFC Russia восхитилась победой Хамзата Чимаева

Несмотря на чужую весовую категорию и короткое уведомление, боец из Чечни успешно дебютировал в крупнейшем промоушене мира.

Чимаев и Филлипс перед боем. Фото: googleusercontent, bookmaker-ratings

Джону Филлипсу предстояло биться с Душко Тодоровичем, однако тот с боя снялся. UFC срочно нашли ему замену в лице Хамзата Чимаева, который ранее выступал в Европе в среднем весе, проведя шесть победных боёв. Для участия в поединке, боец перешёл в средний вес.

Для Хамзата Чимаева этот поединок стал седьмым победным и первым в рамках UFC. Российский боец, представляющий Швецию, во втором раунде заставил сдаться Джона Филлипса. UFC Russia уже открыто восхитилась дебютной победой чеченского спортсмена.

Уже первый раунд получился для Чимаева отменным. Боец избивал валлийца в партере и атаковал, применяя болевые и удушающие приёмы. Во втором раунде один из них завершился победой чеченца. Счёт к тому времени был 1:12. UFC Russia в своём посте в Instagram напомнила, что российский боец дебютировал в промоушене неожиданно, в чужом бою и чужом весе. «Короткое уведомление? Чужая весовая? Неважно. Хамзат Чимаев выходит в октагон, чтобы побеждать!», — говорится в публикации.

Отметим, что Филлипс перешёл в UFC также из европейского первенства, и его начало в промоушене не было впечатляющим. Три поражения подряд. Однако бой перед встречей с Чимаевым он провёл великолепно, отправив за 14 секунд в нокаут Алена Амедовского.

Хамзат после встречи заявил, что готов драться уже на следующей неделе с любым соперником и завершить поединок победой. Спортсмен переговорил с Даной Уайтом, возглавляющим UFC, и заверил, что через два года станет в промоушене чемпионом в полусреднем весе.