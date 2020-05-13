Команда Лианы Джоджуа заявила о росте популярности в США после победы в UFC

Следующий поединок российской спортсменки может состояться за океаном, сообщил Антон Купер, представляющий её интересы.

Лиана Джоджуа после первой победы в UFC. Фото: championat.com, metaratings.ru

На турнире UFC Fight Night, который прошёл в Абу-Даби, соперницей Джоджуа была румынка Диана Белбита. Россиянка не стала затягивать свою победу, ей удался эффектный болевой приём на руку уже во время первого раунда.

Команда Лианы Джоджуа прокомментировала её первую победу в UFC и заявила о резком росте популярности россиянки в США.

Антон Купер сообщил, что: «Пока по поводу нового боя нет информации, скорее всего это будет в США, где популярность Джоджуа возросла очень сильно».

Представитель спортсменки проинформировал, что после боя получил множество звонков и сообщений со всех точек мира. От Индии и до Аргентины. Бой его подопечной смотрела вся планета.

Купер рассказал, что у Лианы сейчас период отдыха, после которого она возвратится в зал.

«Спасибо всем, кто переживал и болел, а также тем, кто писал гадости, а потом перестал это делать» - поблагодарил болельщиков представитель Джоджуа.

25-летняя россиянка была чемпионкой в Fight Night Global. Выступления в UFC боец начала с поражения. Уже во втором бою она эффектно «исправилась», не смотря на короткое уведомление.