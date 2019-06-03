UFC назначила дебютный бой Уланбекова в промоушине на 12 сентября

Дебют Тагира пришлось отложить из-за смерти его тренера — Абдулманапа Нурмагомедова.

Уланбеков подписал контракт с UFC в июле, однако боец решил перенести бой вследствие трагических событий.

До настоящего времени боец выступал в рамках Fight Nights Global, где «сделал» досрочно 10 своих побед, потерпев от соперников лишь одно поражение. Его тренер, отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап, скончался 3 июля в московской больнице от отягчающего влияния «китайской инфекции».

После менеджер российского бойца Ризван Магомедов сообщил следующее: «Бой россиянина в рамках UFC состоится 12 сентября. Противник – Бруно Сильва»

Ранее на 18 июля на площадке «Бойцовского острова» UFC назначала проведение дебютного бой Уланбекова на 18 июля. Его соперником должен был стать украинец Александр Доскальчук.

Лига пошла навстречу траурному событию по смерти тренера и отменила этот поединок. Однако «шоу должно продолжаться», а в UFC подтягиваться перспективные бойцы.

Немножко о противнике российского бойца. Он в рамках UFC провёл два боя. Оба оказались неудачными. Сначала, Халид Тах победил его приёмом удушения, а затем судьи присудили его поражение Давиду Двораку.

Дебютный бой Тагира в UFC покажет, продолжится ли его серия из трёх побед. В последнем он «удушил» Денилсона Матоса. Общий счёт российского бойца 10:1.

Встреча Уланбекова в промоушене продемонстрирует также, сможет ли он поддержать своих коллег уже завоевавших два пояса в данной организации бойцовских единоборств — Петра Яна и Хабиба Нурмагомедова.

Магомедов сообщил о грядущем бое: «Уленбеков дебютирует 12 сентября против Сильвы»

Оба бойца готовятся к бою и не оскорбляют друг друга.