«Я думала, мы ближе»: Пейдж ВанЗант обвинила Дэйна Уайта в «подставе» в финальном бою

Девушка пояснила, что хотела уйти из UFС красиво, а не с треском провалиться.

Пейдж ВанЗант обвинила президента UFSC в «подставе». Источники: wallofcelebrities.com, xsport.ua

Утром 12 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби «самый сексуальный боец» Пейдж ВанЗант проиграла Аманде Рибас. Соперница из Бразилии стала триумфатором благодаря сабмишну. И это был последний для Пейдж бой, который девушка провела за UFС. 26–летняя американка призналась, что обижена на действующего президента крупнейшего промоушена, и обвинила его в «подставе». По словам ВанЗант, в финальном бою ей достался самый сильный противник из возможных.

На счету Аманды 9 побед и всего одно поражение. Тогда как статистика Пейдж перед финальным поединком — 8 побед и 4 поражения. «Так часто делают в финальном бою», — призналась ВанЗант и добавила, что понимает поступок Дэйна Уайта — так организация демонстрирует, что под её крылом остаются только сильнейшие.

Вместе с тем американский микс-файтер заявила бывшему боссу: «Я думала, мы ближе».

Спортсменка вспомнила, что президент UFС говорил: «Я больше зарабатываю на её Instagram, чем на боях с её участием». «И это печально», — резюмировала Пейдж, так как с Уайтом у неё складывались хорошие отношения. Аккаунт американки действительно очень популярен. У нее свыше 2,6 млн подписчиков, а каждый пост Пейдж набирает не менее 50 тысяч лайков и 2 тысяч комментариев.

В то же время, ВанЗант подчёркивает, что не собирается хаять UFС в СМИ, и это даёт надежду на возвращение «самого сексуального бойца» под патронат Уайта. О том, собирается ли она переходить в Bellator, где выступает её супруг Остин Вандерфорд, Пейдж тоже не говорит. И это ещё один признак того, что ВанЗант не намерена ставить точку в сотрудничестве с UFС.