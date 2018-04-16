Курящий Конор Макгрегор подрывает веру фанатов в своё возвращение в ММА

Ирландский боец не готовится к новым поединкам, а публично пропагандирует нездоровый образ жизни.

Конор Макгрегор показывает неспортивное поведение на отдыхе. Фото: Instagram @thenotoriousmma

Конор Макгрегор засветился в своём Instagram с сигаретой*, внешне напоминающей запрещенное в большей части мира изделие. Неспортивным поведением ирландец подрывает веру фанатов в своё возвращение в ММА, ведь подобный отдых не свидетельствует о подготовке бойца к поединкам в ближайшее время.

Поклонники комментируют поведение бойца, отмечая, что их кумир еще и заметно прибавил в лишнем весе.

Фанаты комментируют поведение и форму Макгрегора. Источник: ВК-паблик «Конор Макгрегор | UFC»

Дважды Макгрегор уже уходил из спорта, но непременно возвращался. Интерес к очередному камбэку подогрел тренер Конора Джон Кавана, который уже составил для подопечного список желаемых противников.

Это может быть реванш с Хабибом Нурмагомедовым, третий бой против Нейта Диаса или поединок с Джастином Гэтжи.

В связи с этим, обожатели Макгрегора рассчитывают видеть кумира по большей части в спортзале, но их надежды пока что разбиваются о досуг кумира.

Фанаты Конора увидели и ещё один позитивный сигнал. Макгрегору 14 июля исполнилось 32 года и его поздравил коллега по единоборствам Мэнни Пакьяо. Конор поблагодарил филиппинца числом 170, что поклонники ММА расценили как приглашение на бой.

В то же время, в Instagram Макгрегор выкладывает ролики, которые не свидетельствуют о его подготовке к возвращению в октагон. Если в гонках на Lamborghini нет ничего аспортивного, то фото курящего Конора — явно неспортивное поведение.

Очевидно, как минимум до конца 2020 года Макгрегор будет наслаждаться заслуженным отдыхом.

* — курение вредит вашему здоровью.