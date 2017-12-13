Эксперты составили ТОП-10 разочаровывающих автомобилей

Журналисты независимого американского издания Consumer Reports представили ТОП-10 самых разочаровавших автомобилей, который составлялся на основе обзоров и отзывов владельцев. Примечательно, что в нынешнем году рейтинг пополнили сразу несколько премиальных моделей и два автомобиля от компании Dodge.

На первом месте рейтинга несколько неожиданно расположился премиальный кроссовый хэтчбек Mercedes-Benz GLA, который эксперты раскритиковали из-за жесткой подвески, которая не позволяет использовать преимущество компактности модели при маневрировании. Также эксперты отметили сложную мультимедийную систему, плохую шумоизоляцию и неудовлетворительный уровень обзора для водителя.

Вторая строчка рейтинга досталась седану Nissan Sentra, который получил низкую динамику и управляемость, а на третьем месте расположился премиальный седан Acura ILX, который отличается медленной коробкой передач. Также в рейтинг попал американский кроссовер Chevrolet Trax, разочаровавший владельцев излишней простотой в салоне и «бедной» отделкой.

Замыкает «пятёрку» самых разочаровавших автомобилей по версии CR седан Nissan Versa – при ускорении мотор автомобиля начинает довольно громко шуметь, а материалы отделки салона оставляют желать лучшего. Также в ТОП-10 попали такие модели как Dodge Journey, Infiniti QX60, Ford Transit Connect, Fiat 500 и Dodge Caravan.