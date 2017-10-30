Составлен ТОП-10 лучших кроссоверов ценой до 1 000 000 рублей

Эксперты решили разработать перечень наилучших кроссоверов, доступных по цене до 1 000 000 рублей. Такие автомобили представлены на отечественном авторынке.

Самым лучшим признан немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan, две генерации которого уже имеются на домашнем рынке. Среди его преимуществ следует назвать моторную линейку. Далее стоит отметить японский Nisan Juke, оформление которого подвергается то критике, то похвале.

Третье место отдали Mazda CX-5, который благодаря локализации производства теперь доступен для всех россиян. За ним разместили Skoda Yeti, оснащенный продвинутой подвеской, приспособленной к перемещению по плохим дорогам. ТОП-5 закрыл отечественный Chevrolet Niva. Среди остальных представителей списка стоит выделить Suzuki Grand Vitara, KIA Sportage, Mitsubishi ASX и Toyota RAV4.