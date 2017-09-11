Убийца из Китая 12 лет молчал и разучился говорить

Убийца из Китая 12 лет молчал, чтобы случайно не рассказать о преступлении. Сегодня, по его заверениям, он разучился говорить.

В 2005 году гражданин КНР убил дядю своей жены. Чтобы избежать наказания, он сбежал в другую провинцию. Там он изменил свое имя и поселился в деревне. За 12 лет новой жизни он успел жениться и завести ребенка. Китаец усердно трудился на стройке и был образцовым гражданином.

В руки полиции Китая он попал случайно. Там и выяснилось, что у него нет документов. Экспертиза ДНК установила его родство с родителями пропавшего 12 лет назад убийцы.

Убийца во всем сознался. Однако свое признание он выразил письменно. Китаец утверждает, что за долгие годы молчания разучился говорить. На такой шаг его толкнула боязнь случайно проговориться об убийстве.